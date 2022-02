DOC Nelle Tue Mani 2 torna stasera in tv giovedì 27 gennaio 2022 in onda su Rai 1 in prima serata. Si tratta della seconda stagione della fiction con protagonista Luca Argentero. Di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

DOC Nelle Tue Mani 2 trama e anticipazioni episodi 10 febbraio 2022

DOC Nelle Tue Mani 2 episodio 7 Fare una scelta. Il caso di Silvia, ex specializzanda di Andrea, riguarda da vicino anche Enrico, di cui per la prima volta emerge il passato. Mentre i test di Caruso hanno l’intento sempre più chiaro di mettere in difficoltà Doc, anche Cecilia inizia scoprire il segreto della squadra. Intanto Giulia sta sempre più entrando in confidenza con Damiano, aprendo finalmente con lui una finestra sul passato.

DOC Nelle Tue Mani episodio 8 Cane blu. Tutti i segreti vengono a galla in questo episodio evento, omaggio ai medici eroi della pandemia. Si torna infatti ai mesi della prima ondata, per scoprire finalmente il segreto che Doc e i suoi nascondono su quello che è successo nei mesi dell’emergenza e che sembra aver incrinato per sempre il rapporto tra Carolina e suo padre. Si ripercorre anche l’inizio della relazione tra Elisa e Massimo, si va all’origine delle crisi di Gabriel e si scopre finalmente, insieme a Riccardo, cosa significa “cane blu”, la formula che i nostri ripetono ogni volta che devono affrontare un ostacolo, una difficoltà.

