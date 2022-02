La mossa del pinguino film stasera in tv 10 febbraio: cast, trama, curiosità, streaming

La mossa del pinguino è il film stasera in tv giovedì 10 febbraio 2022 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La mossa del pinguino film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 6 marzo 2014

GENERE: Commedia

ANNO: 2014

REGIA: Claudio Amendola

CAST: Ricky Memphis, Edoardo Leo, Antonello Fassari, Ennio Fantastichini, Francesca Inaudi

DURATA: 94 Minuti

La mossa del pinguino film stasera in tv: trama

Bruno è un uomo inconcludente e inaffidabile. Come padre e marito nulla da dire, ma è un sognatore e al giorno d’oggi trovare un lavoro per un uomo così è problematico. Al momento lavora di notte in un museo insieme all’amico Salvatore ed insieme fanno progetti assurdi come quello di costruire un delfinario nel lago di Bracciano. Bruno e Salvatore hanno poi un’altra strana idea quella di fare una squadra di curling e di candidarsi alle Olimpiadi. Siccome per formare la squadra di curling servono quattro persone, Bruno recluta altri due originali personaggi: l’ex vigile Ottavio, grande giocatore di bocce, e Neno appassionato del gioco del biliardo.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La squadra di curling è formata: quattro “atleti” romani, un precario, un disoccupato, un pensionato e uno spaccone. I quattro si ingegnano in allenamenti approssimativi, grossolani e improbabili; poi studiano e cercano di trovare scappatoie al regolamento sportivo, in gara provocano gli avversari, ma alla fine riescono a diventare campioni italiani, acquisendo così il diritto di partecipazione alle Olimpiadi Invernali di Torino 2006 in cui l’Italia ha di diritto una squadra qualificata essendo paese ospitante. Ma ottengono anche un altro risultato importante, quello di ottenere un certo riscatto a livello individuale, familiare ed anche sociale.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La mossa del pinguino film stasera in tv: curiosità

Il film è il debutto alla regia per l’attore romano Claudio Amendola.

La pellicola ha ricevuto diverse candidature ai Nastri d’Argento: miglior commedia; miglior attore protagonista a Edoardo Leo; migliore attore non protagonista a Ricky Memphis. Inoltre Francesca Inaudi è stata nominata come migliore attrice non protagonista ai Ciak d’Oro.

La mossa del pinguino streaming

La mossa del pinguino streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

La mossa del pinguino film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=tMhhpoUMUs0

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili