Enrico Brignano Un’ora sola vi vorrei è lo show in onda stasera in tv lunedì 14 febbraio 2022 in prima serata su Rai 2 condotto da Enrico Brignano. Scopri ospiti e anticipazioni della serata. SCOPRI COSA C’È IN TV

Enrico Brignano Un’ora sola vi vorrei: ospiti e anticipazioni 14 febbraio 2022

Ultimo appuntamento per Un’ora sola vi vorrei, che chiuderà la quarta stagione con una puntata Love edition, in occasione di San Valentino in onda, in via del tutto eccezionale di lunedì, il 14 febbraio. Il one man show di Ernico Brignano sarò infatti dedicato alla festa degli innamorati: un’occasione per l’attore comico e conduttore romano di parlare dell’amore, senza tralasciare il suo lato più “piccante”, anche attraverso il suo vissuto, da quando era ragazzo a oggi. Ospite della puntata sarà Arisa. Ci sarà poi l’attrice comica Marta Zoboli, che vestirà i panni di un’improbabile consulente matrimoniale. Nella parte finale, a Casa Brignano, Enrico festeggerà insieme alla sua innamorata, Flora Canto, con l’ironia che da sempre li contraddistingue.

Enrico Brignano Un’ora sola vi vorrei streaming

Enrico Brignano Un’ora sola vi vorrei streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

