THE RESIDENT 2 EPISODI 16 FEBBRAIO 2022. La quarta stagione della serie tv medical drama con protagonista Matt Czuchry torna in onda in chiaro su Rai 1 mercoledì 16 febbraio 2022.

The Resident 3: trama episodi 16 febbraio 2022 su Rai 2

The Resident 4 episodio 6 Un nuovo caos, un nuovo ordine. Sono trascorse due settimane dall’aggressione e Nic è ancora ricoverata. Ci sono complicazioni con la sua gravidanza a causa delle trasfusioni di sangue cui si è dovuta sottoporre. E, ora, sembra che solo un’ulteriore trasfusione, sebbene rischiosa, possa portare a risultati. Conrad ha deciso di chiamare, seppur con riluttanza, Billie Sutton, l’amica di Nic che proprio lui aveva fatto licenziare. Tra i due, infine, ci sarà un chiarimento. E, fortunatamente, le condizioni di Nic e del bambino si stabilizzeranno. Il Chastain ora è un ospedale pubblico, il che significa un flusso di pazienti davvero sostenuto. Feldman e Devon sono in disaccordo sulla diagnosi di un paziente, Andy, un ragazzino che ha perso le mani da piccolo, rischia di non potersi sottoporre al trapianto, ma Bell salva la situazione chiamando in causa il suo figliastro Jake Wong. Questi, in seguito, accetta l’offerta di Bell e Kit ed entra a far parte dello staff del Chastain. La Governatrice Randall e il consiglio dell’ospedale sono ancora alla ricerca del CEO più adatto. E, con gioia di tutti, la scelta cade proprio su Kit che accetta.

The Resident streaming

La serie tv The Resident streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull'app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica.

