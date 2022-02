DOC Nelle Tue Mani 2 torna stasera in tv giovedì 17 febbraio 2022 in onda su Rai 1 in prima serata. Si tratta della seconda stagione della fiction con protagonista Luca Argentero. Di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

DOC Nelle Tue Mani 2 trama e anticipazioni episodi 17 febbraio 2022

DOC Nelle Tue Mani 2 episodio 9 Streghe. Per curare una madre carcerata, accusata di aver tentato di uccidere la figlia, Doc deve combattere contro i pregiudizi dell’intero ospedale, proprio mentre lui stesso viene preso di mira dall’inchiesta. Doc e Agnese sono inaspettatamente vicini in questa nuova situazione, ma nel frattempo Damiano ha scoperto qualcosa di compromettente su Doc e la sua squadra e deve decidere da che parte stare. Gabriel stavolta è davvero pronto a partire, ma qualcosa non smette di tormentarlo.

DOC Nelle Tue Mani episodio 10 Padri. Mentre i nostri medici sono costretti a occuparsi di un paziente che mai avrebbero voluto vedere ricoverato, la frattura tra Doc e Carolina si allarga sempre di più, e Andrea deve fare i conti con sé stesso: è all’altezza di quello che gli altri si aspettano da lui? O è arrivato il momento di arrendersi? Riccardo riesce finalmente a staccare dal lavoro per portare Alba in una gita fuori porta, ma questa breve vacanza non va esattamente secondo i piani. Damiano torna a Roma per aiutare il padre che si trova in una situazione spinosa. Sarà Caruso a offrigli un aiuto, ma non senza chiedere qualcosa in cambio.

DOC Nelle tue mani streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi.

