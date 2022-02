THE RESIDENT 2 EPISODI 23 FEBBRAIO 2022. La quarta stagione della serie tv medical drama con protagonista Matt Czuchry torna in onda in chiaro su Rai 1 mercoledì 23 febbraio 2022. Ecco di seguito le anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

The Resident 3: trama episodi 23 febbraio 2022 su Rai 2

The Resident 4 episodio 7 Momenti eroici. Conrad è un veterano, l’abbiamo sempre saputo, ma la serie non si è mai concentrata molto su questo aspetto, limitandosi ad accennare a missioni oltreoceano e a un problema di sindrome da stress post traumatico che inizialmente ha compromesso il rapporto con Nic. In questa puntata, invece, attraverso flashback, scopriamo il Conrad ufficiale e questo ci darà modo di capire meglio il suo modo di essere e di agire. E’ una mattina come tante quanto Conrad riceve una telefonata. E’ Nate Hill, il suo vecchio comandante. E’ ferito e bloccato nei boschi. Ha bisogno di aiuto. Il medico entra immediatamente in azione. Nel frattempo, Bell incontra al bar dell’ospedale Greg, il marito del figliastro Jake. E la conversazione non è delle più piacevoli…

The Resident streaming

La serie tv The Resident streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull'app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica.

