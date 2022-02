DOC Nelle Tue Mani 2 torna stasera in tv giovedì 24 febbraio 2022 in onda su Rai 1 in prima serata. Si tratta della seconda stagione della fiction con protagonista Luca Argentero. Di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

DOC Nelle Tue Mani 2 trama e anticipazioni episodi 24 febbraio 2022

DOC Nelle Tue Mani 2 episodio 11 Ragioni e conseguenze. Agnese è sorpresa di trovare ricoverata la madre di Manuel, il bambino che ha in affido con Davide, e con il quale le cose sembrano non andare troppo bene. Agnese dovrà rimettere in discussione tutto quello che crede di sapere, proprio quando Andrea sembra volerle stare più vicino che mai. Mentre le scelte di Damiano sembrano aprire tra lui e Giulia una frattura insanabile, Gabriel finalmente decide di aprirsi con la psicologa.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

DOC Nelle Tue Mani 2 trama e anticipazioni episodi 24 febbraio 2022

DOC Nelle Tue Mani episodio 12 Gold standard. È il giorno della simulazione di primariato per Doc: Andrea per un giorno torna a indossare il camice, ma un improvviso blackout informatico dei sistemi dell’ospedale lo costringe a una serie di scelte rischiose. Gabriel confessa al reparto una verità dolorosa, ma il lavoro sul caso di una paziente speciale cambierà ancora una volta le carte in tavola. Alba è sempre più in difficoltà con Riccardo, mentre il lavoro fianco a fianco durante l’emergenza crea tra Cecilia e Doc una sintonia inedita.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

DOC Nelle tue mani streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

DOC Nelle tue mani: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv DOC Nelle tue mani basta andare sull’hashtag ufficiale #DOCNelletuemani, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su DOC Nelle tue mani segui le pagine Facebook:

DOC Nelle tue mani: link utili