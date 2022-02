Mission Impossible 3 film stasera in tv 25 febbraio: cast, curiosità, trama, streaming

Mission Impossible 3 va in onda stasera in tv venerdì 25 febbraio 2022 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Mission Impossible 3 film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Mission: Impossible III

GENERE: Azione

ANNO: 2006

REGIA: J.J. Abrams

CAST: Tom Cruise, Ving Rhames, Billy Crudup, Philip Seymour Hoffman, Laurence Fishburne, Michelle Monaghan, Jonathan Rhys Meyers, Keri Russell, Bellamy Young, Maggie Q, Bahar Soomekh, Antonio Del Prete, Sabra Williams, James Shanklin, Brandon Molale, Eddie Marsan, Simon Pegg, Greg Grunberg, Michael Kehoe, Jeff Chase, Sasha Alexander

DURATA: 100 Minuti

Mission Impossible 3 film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. L’agente Ethan Hunt lavora ancora per la IMF (Impossible Mission Force), ma si occupa dell’addestramento delle nuove reclute e non più delle missioni operative. Sta per sposare Julia Meade, una giovane e bella infermiera che però non è a conoscenza di quale sia il vero lavoro del suo compagno. Ethan viene contattato proprio nel giorno del suo fidanzamento ufficiale da John Musgrave, suo ex compagno e amico, che gli chiede di partecipare ad un’ultima missione: la sua allieva, Lindsey Farris, è stata catturata durante una delicata missione a Berlino, e l’IMF deve organizzare il suo recupero. La giovane ha recuperato informazioni importanti in merito ad un gruppo di uomini influenti tentano di impossessarsi dell’ordine economico mondiale.

Mission Impossible 3 film stasera in tv: curiosità

Il film ha avuto una produzione travagliata iniziata nel 2002. Dapprima il regista fu David Fincher che per divergenze sulla sceneggiatura lascio l’incarico. A lui subentrò Joe Carnahan, ma nel 2004 anche lui lasciò.

Molte le scene ambientate a Città del Vaticano, ma sono state girate all’interno della Reggia di Caserta (tranne l’ingresso al Vaticano è stata ripresa in via della Pilotta, nel rione Trevi).

Mission Impossible 3 streaming

Mission Impossible 3 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Mission Impossible 3 film stasera in tv: trailer

