007 Quantum of Solace film stasera in tv 26 febbraio: cast, trama, streaming

Quantum of Solace è il film stasera in tv sabato 26 febbraio 2022 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

007 Quantum of Solace film stasera in tv: cast

La regia è di Marc Forster. Il cast è composto da Daniel Craig, Olga Kurylenko, Gemma Arterton, Judi Dench, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Giancarlo Giannini, Jesper Christensen, Neil Jackson, Joaquín Cosio, Rory Kinnear.

007 Quantum of Solace film stasera in tv: trama

L’agente segreto 007 cerca di scoprire la verità sulla misteriosa Vesper, la donna di cui si era fidato (e innamorato) e che lo ha tradito. È una missione che rischia di coinvolgerlo anche a livello personale e che lo porterà in Italia, Austria e Sud America, sulle tracce dell’organizzazione a cui appartiene Vesper. Ma dalle indagini presto emerge che l’organizzazione è molto più temibile e pericolosa di quanto ci si aspettasse e ha in progetto di realizzare un piano criminale molto pericoloso. Si tratta di una cospirazione per prendere il controllo di una delle risorse naturali più importanti del mondo, strettamente collegata a questioni politiche e di governi. Tra tradimenti, omicidi e inganni, Bond si allea con dei vecchi amici in una lotta per scoprire la verità, cercando di rimanere un passo avanti alla CIA, ai terroristi e persino a M per sventare l’inquietante piano e fermare l’organizzazione criminale.

007 Quantum of Solace streaming

007 Quantum of Solace streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

007 Quantum of Solace film stasera in tv: trailer

