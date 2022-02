MANIFEST 3 TRAMA EPISODI 27 FEBBRAIO 2022. La terza stagione della serie tv targata NBC arriva per la prima volta in chiaro su Canale 5 in seconda serata. Ecco di seguito le anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Manifest 3 serie tv su Canale 5: trama episodi 27 febbraio 2022

Manifest stagione 3 episodio 7 La scialuppa. Durante una Chiamata, Michaela vede in cielo una nube oscura e minacciosa: seguendola arriva a Eureka. Anche altri passeggeri hanno avuto la stessa Chiamata, tra cui Eagan. Mentre sono tutti lì, Ben esce dalla Struttura, perciò Eagan sospetta che lavori per il governo e lo rapisce. In realtà Ben, dopo quello che è successo a Jace, Pete e Kory, convinto che tutti i passeggeri abbiano un destino incrociato e si trovino sulla stessa scialuppa, e che per salvarsi debbano restare uniti e solidali tra loro. Nel frattempo Saanvi scopre che le tracce degli elementi rilevate sulla deriva, su Ben e sui tre spacciatori combinate insieme costituiscono lo zaffiro. Intanto Michaela e Drea scoprono il nascondiglio di Eagan e liberano Ben, che però si rifiuta di denunciarlo e paga la cauzione perchè torni libero.

Manifest stagione 3 episodio 8 Il vulcano dormiente. Ben è preoccupato che le azioni dei passeggeri possano mettere a repentaglio le loro possibilità di sopravvivenza, perciò decide di seguire una chiamata in cui ha visto le foto di alcuni di loro che prendevano fuoco, tra cui quella di una certa Rachel Hall. Rachel ritornata dal volo 828, aveva trovato il marito Jonas sposato con sua sorella Hannah. Sembra che la Chiamata suggerisca a Rachel di accettare la cosa senza vendicarsi, ma in realtà la situazione è più complessa di quanto appaia. Saanvi scopre che il reperto arrivato a Eureka dal Vaticano è un frammento dell’Arca di Noè su cui rileva tracce di zaffiro: forse approfondendo le ricerche si potrebbe capire come far accadere i miracoli.

La serie tv Manifest streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

