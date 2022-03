Enrico Brignano Un’ora sola vi vorrei è lo show in onda stasera in tv mercoledì 2 marzo 2022 in prima serata su Rai 2 condotto da Enrico Brignano. Scopri ospiti e anticipazioni della serata. SCOPRI COSA C’È IN TV

Enrico Brignano Un’ora sola vi vorrei: ospiti e anticipazioni 2 marzo 2022

Enrico Brignano propone un’ulteriore iniezione di umorismo, leggerezza, canzoni e momenti di riflessione alla sua maniera dissacrante e ironica. Mercoledì 2 marzo e il 9 marzo andranno in onda due puntate antologiche, con alcuni momenti tra i più divertenti delle quattro stagioni di Un’ora sola vi vorrei, chiamate per l’occasione “booster Edition”. Insieme a lui e Flora Canto, come sempre protagonista del siparietto finale di “casa Brignano”, il pubblico potrà rivedere alcuni ospiti che si sono esibiti insieme al comico romano: dal premio Oscar Nicola Piovani a Nina Zilli, da Stash a Clementino. La durata dello show sarà sempre di 60 minuti: un concentrato di risate, ma anche di racconti mai banali, di satira di costume che fa ridere e riflettere insieme, in cui, oltre ai compagni di avventura storici, ci saranno i comici Alessandro Betti e Marta Zoboli. Un’ulteriore dose di risate e leggerezza in un momento in cui se ne sente davvero il bisogno.

Enrico Brignano Un’ora sola vi vorrei streaming

Enrico Brignano Un’ora sola vi vorrei streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

