Misery non deve morire film stasera in tv 3 marzo: cast, trama, streaming

Misery non deve morire è il film stasera in tv giovedì 3 marzo 2022 in onda in seconda serata su Rai Movie. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Misery non deve morire film stasera in tv: cast

La regia è di Rob Reiner. Il cast è composto da James Caan, Kathy Bates, Richard Farnsworth, Frances Sternhagen, Lauren Bacall, Gregory Snegoff, Graham Jarvis, Jerry Potter, Julie Payne, Archie Hahn III, Wandy Bowers, Tom Brunelle, June Christopher.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Misery non deve morire film stasera in tv: trama

Paul Sheldon, autore di una serie di libri di successo, sta rientrando a New York dallo chalet in cui si era ritirato per scrivere l’ultimo romanzo, in cui ha deciso di fare morire la sua onnipresente eroina, Misery. A causa della neve esce di strada con la macchina e viene soccorso da Annie Wilkes che lo accoglie nella propria casa isolata. Per l’uomo è una fortuna, visto che Annie è un’infermiera provetta. Purtroppo per lui è anche una assidua lettrice dei suoi libri. Per giunta appassionata in maniera fanatica del personaggio di Misery…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Misery non deve morire film stasera in tv: curiosità

Il film è tratto dall’omonimo racconto di Stephen King, in originale semplicemente Misery. La pellicola, diretta da Rob Reiner, rimane una delle migliori trasposizioni cinematografiche dei lavori del re del brivido. La protagonista Kathy Bates è stata premiata con il premio Oscar alla migliore attrice protagonista per l’interpretazione dell’agghiacciante Annie Wilkes.

Misery non deve morire streaming

Misery non deve morire streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/raimovie ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Misery non deve morire film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili