Una Giusta Causa film stasera in tv 8 marzo: cast, trama, curiosità, streaming

Una Giusta Causa è il film stasera in tv martedì 8 aprile 2022 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Una Giusta Causa film film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Biografico, Drammatico

ANNO: 2018

REGIA: Mimi Leder

CAST: Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux, Cailee Spaeny, Kathy Bates, Stephen Root, Sam Waterston, Francis X. McCarthy

PAESE: USA

DURATA: 120 Minuti

Una Giusta Causa film film stasera in tv: trama

Il film racconta la vera storia di Ruth Bader Ginsburg, le sue lotte per la parità di diritti e i primi casi di una carriera storica che hanno portato alla sua nomina e conferma come giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti. Ruth Bader Ginsburg (Felicity Jones) fu una delle nove donne ad essere ammessa, nel 1956, al corso di Legge dell’Università di Harvard. Nonostante il suo talento, fu rifiutata da tutti gli studi legali in quanto donna. Sostenuta dall’amore del marito Martin Ginsburg (Armie Hammer) e dall’avvocato progressista Dorothy Kenyon (Kathy Bates), accettò un controverso caso di discriminazione di genere. Contro il parere di tutti, Ruth vinse il processo, determinando un epocale precedente nella storia degli Stati Uniti sul fronte della parità dei diritti.

Una Giusta Causa recensione

Bel film sulla carriera e la vita di Ruth Bader Ginsburg, simbolo del nostro tempo. Una donna forte che non si è mai arresa. Il cast è brillante: Felicity Jones e Armie Hammer hanno un’incredibile chimica insieme e anche il resto del cast ha grandi performance: Kathy Bates, Sam Waterston, Justin Theroux, Cailee Spaeny … Il copione però non rende pienamente giustizia alla protagonista: Ruth Bader Ginsburg è un fulgido luce e modello di riferimento per tanti, e molto meritatamente, ma la scrittura della sceneggiatura non riesce a rendere appieno la grandezza del personaggio. Film comunque ben fatto, commovente e coinvolgente. Consigliato.

Una Giusta Causa film film stasera in tv: curiosità

Ruth Bader Ginsburg fu la seconda donna ad essere ammessa alla Corte Suprema degli Stati Uniti.

La pellicola che racconta la storia di Ginsburg è stata scritta dal nipote della giudice ed è diretta dalla specialista in action Mimi Leder.

Una Giusta Causa streaming

Una Giusta Causa streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Una Giusta Causa film stasera in tv: trailer

