Il Vegetale film stasera in tv 10 marzo: cast, trama, curiosità, streaming

Il Vegetale è il film stasera in tv giovedì 10 marzo 2022 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Vegetale film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Il vegetale

DATA USCITA: 18/01/2018

GENERE:

ANNO: 2018

REGIA: Gennaro Nunziante

CAST: Fabio Rovazzi, Luca Zingaretti, Ninni Bruschetta

DURATA: 90 minuti

Il Vegetale film stasera in tv: trama

Fabio è un neolaureato che non riesce a trovare un lavoro. Dopo vari tentativi finiti male, tra cui un’attività di pubblicitario che si rivela il dover consegnare volantini porta a porta, prova a fare uno stage decisamente insolito. Deve poi occuparsi della sua sorella più piccola che è un tipino molto vivace. Per non parlare del padre che è in coma in ospedale. Insomma non sembra essere proprio il tipo che non si muove, un “vegetale” appunto.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Vegetale recensione

Il film sviluppa una trama che sicuramente riesce a far ridere e a divertire lo spettatore. Il film però punta anche a stimolare il pubblico alla riflessione e offre degli spunti su temi oggi importantissimi come il senso della comunità e quello della giustizia sociale. Fabio Rovazzi si dimostra una rivelazione. Di certo questo ragazzo non è una meteora come si poteva pensare all’uscita del suo successo musicale Andiamo a comandare, partito dal web. Rovazzi ha una innata dote comica assolutamente naturale ed una fisicità che lo rende divertente ma con una vena di malinconia che conquista. Buone anche le performance degli altri attori presenti nel cast tra cui un ruspante Luca Zingaretti.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Vegetale film stasera in tv: curiosità

Fabio Rovazzi ha dichiarato in una intervista: “Dopo aver completamente rovinato la discografia italiana, mi sembra giusto rovinare anche il cinema”.

Il regista Gennaro Nunziante ha il record del maggior incasso per un film italiano con Sole a catinelle. Ha diretto anche gli altri film con Checco Zalone ed ha ottenuto molti riconoscimenti tra cui la candidatura alla Migliore commedia ai Nastri d’argento per Cado dalle nubi, Che bella giornata e Quo vado?

Fabio Rovazzi negli ultimi due anni ha dominato le classifiche radiofoniche con i suoi singoli Andiamo A Comandare, Tutto Molto Interessante e recentemente con Volare insieme a Gianni Morandi (ASCOLTA IL BRANO).

Il Vegetale streaming

Il Vegetale streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Il Vegetale film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=8KqhTKFJZYY

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili