Masterminds I geni della truffa film stasera in tv 12 marzo: cast, trama, streaming

Masterminds I geni della truffa è il film stasera in tv sabato 12 marzo 2022 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Masterminds I geni della truffa film stasera in tv: cast

La regia è di Jared Hess. Il cast è composto da Zach Galifianakis, Kristen Wiig, Owen Wilson, Jason Sudeikis, Ken Marino, Mary Elizabeth Ellis, Leslie Jones, Devin Ratray.

Masterminds I geni della truffa film stasera in tv: trama

Basato su una storia vera, Masterminds I geni della truffa racconta le disavventure dell’anti eroe David

Ghantt (Zach Galifianakis) nel suo piano di mettere in atto la più grande rapina nella storia degli Stati Uniti. Il tutto ha inizio quando David, un fidato conducente di un furgone blindato adibito come porta valori per Loomis Fargo, si innamora della bella Kelly Campbell (Kristen Wiig). Quando lei lascia il lavoro, istigata dal ladruncolo locale Steve Chambers (Owen Wilson), convince David a svaligiare il caveau della compagnia a Charlotte, nel North Carolina. Dopo aver riempito un camioncino con 17 milioni di dollari, David porta i soldi al gruppo di Chambers e scappa Mexico per sparire dalle tracce dell’FBI durante la ricerca dei colpevoli. Steve e sua moglie intanto si comprano una mega villa con il bottino e assoldano un sicario, Mike McKinney (Jason Sudeikis), per scovare David e ucciderlo. Questi però lo scopre, così torna in North Carolina per salvare la sua amata e dimostrare che Chambers ha organizzato la rapina.

Masterminds I geni della truffa recensione

Il regista Jared Hess si è dimostrato già in passato con Napoleon Dynamite e Nacho Libre molto capace di ideare film molto divertenti seguendo le disavventure di improbabili eroi. Non sorprende quindi che appena lesse l’incredibile storia di David Ghantt, decise di farne un film commedia. Come ha affermato Hess infatti ” la prima volta che ho visto un’intervista con David e ho ascoltato la sua storia su come le cose precipitarono, ho sentito come se lui fosse da sempre stato sottostimato da tutti”. La trama parte così da un uomo comune, che tutti credono di poca importanza e, nella migliore tradizione romantica, è la passione per una donna che porta David a compiere grandi gesta, seppur si parli di una rapina.

Per quanto riguarda il cast, gli attori di Masterminds – I geni della truffa hanno fatto un ottimo lavoro interpretando i loro personaggi in modo non scontato e regalando al pubblico delle sane risate. Zach Galifianakis (conosciuto al grande pubblico per Una notte da leoni) regge il film con una genuina sensibilità e lascia trasparire l’ingenuità che sta dietro alla goffaggine di David. Owen Wilson e Kristen Wiig a volte sembrano stonare con i loro ruoli, ma riescono in generale a funzionare.

Masterminds I geni della truffa streaming

Masterminds I geni della truffa streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Masterminds I geni della truffa film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=xjN3vgJc6h0

