18 regali film stasera in tv 16 marzo: cast, trama, streaming

18 regali è il film stasera in tv mercoledì 16 marzo 2022 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

18 regali film stasera in tv: cast

La regia è di Francesco Amato. Il cast è composto da Benedetta Porcaroli, Vittoria Puccini, Edoardo Leo, Sara Lazzaro, Marco Messeri, Betti Pedrazzi, Alessandro Giallocosta.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

18 regali film stasera in tv: trama

Una donna scopre di avere un tumore durante la gravidanza, così decide di affidare al marito una missione speciale: consegnare alla figlia, che lei non potrà veder crescere, diciotto regali, da darle ciascuno ad ogni compleanno finché non diventerà maggiorenne. La storia straordinaria da cui è tratto il film è quella di Elisa Girotto, la madre che ha commosso il mondo con un gesto carico d’amore, fatto nel momento per lei più tragico. Alessio (Edoardo Leo), esegue il compito, ma proprio quando arriva il giorno del diciottesimo compleanno, in Anna si scatenano un desiderio di ribellione e un senso di vuoto incolmabile che la spingono a scappare dalla festa organizzata dal padre, così si ritrova a vagare di notte in mezzo alla strada e una macchina, non vedendola, la investe. Al suo risveglio Anna si ritrova faccia a faccia con la madre (Vittoria Puccini) che non ha mai conosciuto e il destino le regala così l’occasione di conoscere Elisa, e farsi conoscere a sua volta, in uno straordinario viaggio ricco di emozioni e speranza.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

18 regali streaming

18 regali streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

18 regali film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili