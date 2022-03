Blade Runner film stasera in tv 17 marzo: cast, trama, curiosità, streaming

Blade Runner è il film stasera in tv giovedì 17 marzo 2022 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Blade Runner film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 14 ottobre 1982

GENERE: azione, fantascienza

ANNO: 1982

REGIA: Ridley Scott

CAST: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Edward James Olmos, M. Emmet Walsh, Daryl Hannah, Williams Sanderson

DURATA: 118 Minuti

Blade Runner film stasera in tv: trama

La trama ruota attorno ad un gruppo di androidi evasi in una Los Angeles futuristica. La tecnologia è così avanzata che sono prodotti degli androidi totalmente identici agli essere umani veri e prorpi. Questi androidi hanno capacità intellettuali e fisiche estremamente superiori agli uomini. La loro vita però è programmata per un ciclo di 4 anni. Alcuni di questi replicanti di ultimo modello assai evoluto, guidati da Roy Batty, sono fuggiti dalle colonie extramondo. Si sono rifugiati a Los Angeles con l’intento di introdursi nella Tyrell Corporation, l’azienda dove che crea gli androidi con scopi pericolosi. L’ex poliziotto Rick Deckard, ormai fuori servizio, viene richiamato in servizio per un’ultima missione: inseguire i pericolosi replicanti in fuga. Durante la missione subisce il fascino di una donna misteriosa che potrebbe far vacillare le sue certezze.

Blade Runner film stasera in tv: curiosità

Blade Runner è considerato uno dei migliori film di fantascienza .

Nel 1993 il film è stato scelto per essere conservato nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti d’America.

Nel 2007 l’American Film Institute lo ha classificato al 97º posto nella classifica AFI’s 100 Years 100 Movies (elenco dei 100 migliori film americani).

Blade Runner streaming

Blade Runner streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Blade Runner film stasera in tv: trailer

