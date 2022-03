DOC Nelle Tue Mani 2 torna stasera in tv giovedì 17 marzo 2022 in onda su Rai 1 in prima serata. Si tratta della seconda stagione della fiction con protagonista Luca Argentero. Di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

DOC Nelle Tue Mani 2 trama e anticipazioni episodi 17 marzo 2022

DOC Nelle Tue Mani 2 episodio 15 Stigma. Quando ormai è a un passo dal riavere il primariato, Doc (Luca Argentero) è costretto a una confessione dolorosa davanti a tutto il reparto. Mentre i medici cercano di salvare la vita a un giovane militare con sintomi inspiegabili, Agnese comincia a indagare sull’operato di Caruso. Ma quando un batterio molto aggressivo si diffonde in reparto, tutti i medici devono cambiare le loro priorità.

DOC Nelle Tue Mani episodio 16 Mutazioni. Finale di stagione. Chiusi in reparto in una quarantena forzata, i medici sono impegnati in una lotta contro il tempo per fermare un batterio multi resistente che li ha contagiati tutti. Doc propone una soluzione drastica e rischiosa, ma sarà Giulia a dover decidere se fidarsi di lui e affrontare le conseguenze della sua scelta. Nel frattempo, Agnese e Cecilia sono a un bivio: collaborare per aiutare Andrea o lasciare che le loro divisioni prevalgano.

DOC Nelle tue mani streaming

