Man of Tai Chi film stasera in tv 18 marzo: cast, trama, curiosità, streaming

Man of Tai Chi è il film stasera in tv venerdì 18 marzo 2022 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Man of Tai Chi film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: azione

ANNO: 2013

REGIA: Keanu Reeves

CAST: Keanu Reeves, Tiger Hu Chen, Karen Mok

DURATA: 105 minuti

Man of Tai Chi film stasera in tv: trama

Chen Lin-Hu è noto nel mondo del Tai Chi come “Tiger”, ambizioso erede di un antico ramo di arti marziali. Di giorno Chen Lin-Hu lavora come corriere per una ditta di consegne, almeno fino a quando non viene contattato da un misterioso individuo, Donaka Mark, e prende la decisione di iniziare a lavorare per lui come combattente professionista allontanandosi cosi’ dai principi morali che governano la sua disciplina..

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Man of Tai Chi film stasera in tv: curiosità

Si tratta del debutto come regista di Keanu Reeves.

La maggior parte degli stili e sequenze di combattimento ricordano quelle di un altro film sulle arti marziali, ossia Kung Fu Hustle del 2004.

Keanu Reeves e Tiger Hu Chen hanno lavorato insieme precedentemente anche in Matrix Reloaded (2003) e Matrix Revolutions (2003).

Tiger Chen si slogò realmente la spalla durante un combattimento.

Man of Tai Chi streaming

Man of Tai Chi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Man of Tai Chi film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili