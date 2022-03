VOLEVO FARE LA ROCKSTAR 2 PRIMA PUNTATA. Torna stasera in tv mercoledì23 marzo 2022 in prima serata su Rai 2 la fiction che ha come protagonista Valentina Bellè con la seconda stagione. Di seguito trama e anticipazioni della nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Volevo fare la Rockstar 2 prima puntata: trama 23 marzo 2022

Volevo fare la Rockstar 2 episodio 1 Non è tardi. Olivia vuole riconquistare Francesco, ma non ha fatto i conti con Silvia, la sua nuova fiamma. Se Eros sembra preso dalla vita universitaria e dal flirt con Fabio, le gemelle hanno occhi solo per Nice. Sola, e con il cuore a pezzi, Olivia decide che è arrivato il momento di riprendere in mano la sua vita. Non può immaginare che si troverà ad affrontare una duplice sfida.

Volevo fare la Rockstar 2 episodio 2 Il bivio. I traumi del passato destabilizzano la neo studentessa Olli, che cerca di stringere i denti e andare avanti, pur scontrandosi con la nuova prof. di italiano: Silvia. Le gemelle, sempre più dalla parte di Nice, evadono le punizioni e gli insegnamenti di Olli, che si troverà in aperto conflitto anche con la neo nonna. Intanto, pur ostacolato da Antonio, prosegue l’idillio tra Eros e Fabio, mentre Francesco sembra in pericolo.

Volevo fare la Rockstar 2 streaming

Volevo fare la Rockstar 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

