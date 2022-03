Italia-Macedonia del Nord Qualificazioni Mondiali 2022 dove vederla in tv e streaming

Stasera giovedì 24 marzo 2022 si terrà dallo stadio di Palermo la partita semifinale dei playoff Italia-Macedonia del Nord valida per le Qualificazioni ai Mondiali FIFA World Cup 2022 che si terranno in Qatar in novembre e dicembre 2022. Ecco tutte le info su dove vedere in tv e streaming la partita. SCOPRI COSA C’È IN TV

Italia-Macedonia del Nord Qualificazioni Mondiali 2022 dove vedere la partita in tv

Tutte le partite dei playoff validi per le Qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar verranno trasmesse da Rai 1, che quindi mostrerà la diretta del match Svizzera-Italia domenica 5 settembre 2021 a partire dalle ore 20:30. La partita verrà trasmessa anche su Rai4k, al canale 210 della piattaforma Tivùsat, in altissima definizione in 4K: per godere della migliore visione possibile di un evento live.

Italia-Macedonia del Nord streaming

La partita Italia-Macedonia del Nord streaming valida per la semifinale del playoff per le Qualificazioni ai Mondiali del 2022 sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming la partita in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

