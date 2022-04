DON MATTEO 13 PRIMA PUNTATA. Terence Hill torna a vestire i panni del suo personaggio più celebre della tv italiana nelle nuove puntate di Don Matteo 13, in onda su Rai 1 a partire da giovedì 31 marzo 2022. Ecco di seguito trama e anticipazioni sulla prima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Don Matteo 13 prima puntata: trama e anticipazioni 31 marzo 2022

A Spoleto sono in corso i preparativi per celebrare i quarant’anni di sacerdozio di Don Matteo, e naturalmente Cecchini è in prima linea. Insieme a lui anche Anna e Marco, che dopo tante peripezie sentimentali si sono ormai ritrovati come migliori amici… o forse no? Gli ospiti in arrivo sono tanti: tra loro Sergio, che finalmente uscirà dal carcere dopo aver scontato la sua pena, ma anche il Colonnello Anceschi, amico di lunga data del Maresciallo e di Don Matteo, insieme con la giovane figlia Valentina. La ragazza sembra portarsi dentro un trauma irrisolto, di cui il padre non sa nulla. A pregiudicare il clima di festa, però, è il ritrovamento del corpo senza vita di una persona molto vicina a Don Matteo.

Don Matteo 13 streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

