Omicidio All’Italiana film stasera in tv 31 marzo: cast, trama, streaming

Omicidio All'Italiana è il film stasera in tv giovedì 31 marzo 2022 in onda in seconda serata su Italia 1.

Omicidio All’Italiana film stasera in tv: cast

La regia è di Maccio Capatonda. Il cast è composto da Maccio Capatonda, Herbert Ballerina, Ivo Avido, Sabrina Ferilli, Fabrizio Biggio, Antonia Truppo.

Omicidio All’Italiana film stasera in tv: trama

Nel paesino abruzzese di Acitrullo, popolazione 16 anime ed età media 68 anni, non succede mai niente. Ma un giorno la contessa Ugalda Martiro In Cazzati si strozza con un dolcetto. Allora per contrastare lo spopolamento e rendere famoso il paese, il sindaco Peluria trasforma quella morte accidentale in un accoltellamento multiplo, di quelli che piacciono tanto alla trasmissione televisiva Chi l’acciso. Il piano riesce e il paese viene inondato di giornalisti e troupe televisive, nonché di turisti che accorrono per farsi selfie nei luoghi della tragedia e persino pronti a comprare souvenir a tema. Sono tutta una serie di personaggi esempi di questa mostruosità, fatta eccezione della poliziotta Gianna Pertinente, l’unica che vede a sentire puzza di bruciato e a voler scoprire qualcosa di più sulla morte della contessa.

Omicidio All’Italiana recensione

Il regista Maccio Capatonda pone l’accento nel suo film al peggio dell’Italia di oggi: la tv del dolore, i giornalisti senza pietà per il dolore, i curiosi che si fanno selfie nei luoghi dei delitti più efferati ecc. La sceneggiatura è a volte (volutamente) surreale, ma sempre molto attenta a non farsi trascinare nelle banalità di molte commedie italiane contemporanee. Buone anche le interpretazioni degli attori in particolare quelle di Marcello Macchia (Maccio Capatonda) e di Sabrina Ferilli. Si tratta di una commedia dove si sorride sempre, che tratta di temi purtroppo attuali con intelligenza e poca banalità. Davvero da vedere!

Omicidio All’Italiana streaming

Omicidio All’Italiana streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Omicidio All’Italiana film stasera in tv: trailer

