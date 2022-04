VOLEVO FARE LA ROCKSTAR 2 TERZA PUNTATA. Torna stasera in tv mercoledì 6 aprile 2022 in prima serata su Rai 2 la fiction che ha come protagonista Valentina Bellè con la seconda stagione. Di seguito trama e anticipazioni della nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Volevo fare la Rockstar 2 terza puntata: trama 6 aprile 2022

Volevo fare la Rockstar 2 episodio 5. Olivia si aspetta una svolta nel suo rapporto con Francesco che invece la lascia da sola con un segreto da custodire, al momento ha ben altre preoccupazioni. A rendere le cose più difficili ci pensa Silvia, che porta Olli ad un festival letterario dove incontra Sorgente, il capo di una rivista online, che le offre un lavoro a Milano.

Volevo fare la Rockstar 2 episodio 6. Olli rimane sotto shock quando scopre che Francesco e Silvia stanno provando ad avere un figlio, ma ha la forza di reagire e decide di provare la strada di Milano, piena di speranza. Non sa che proprio per questo motivo, in preda ai bollori adolescenziali, le gemelle si cacceranno in un mare di guai.

Volevo fare la Rockstar 2 streaming

Volevo fare la Rockstar 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

