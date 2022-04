Ci vuole un fiore è lo spettacolo stasera in tv venerdì 8 aprile 2022 in onda in prima serata su Rai 1 con Francesco Gabbani e Francesca Fialdini. Ecco ospiti, anticipazioni e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ci vuole un fiore su Rai 1: ospiti e anticipazioni 8 aprile 2022

Rai 1 chiama a raccolta artisti e scienziati per una serata speciale dal titolo Ci vuole un fiore, ponendo l’attenzione su alcuni gravi problemi del Pianeta. Uno show con Francesco Gabbani, accompagnato da Francesca Fialdini, per ricordare con parole e musica che la transizione ecologica è una necessità imprescindibile e che ognuno può fare la propria parte. Sarà Francesco Gabbani a tenere le fila del primo show green, insieme con la Fialdini e un parterre di grandi ospiti: Piero Angela, Arisa, Maccio Capatonda, Carlo Cottarelli, Fulminacci, Gilberto Gil, Flavio Insinna, Michela Giraud, Stefano Mancuso, Morgan, Luca Parmitano, il Premio Nobel per la Fisica del 2021 Giorgio Parisi, Massimo Ranieri, Elena Sofia Ricci, Tananai, Ornella Vanoni.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ci vuole un fiore su Rai 1: ospiti e anticipazioni 8 aprile 2022

Accanto a loro studiosi e scienziati che faranno il punto sullo stato di salute del Pianeta. Presenti anche i ragazzi del Friday for Future e molte realtà giovani, impegnate ogni giorno per cambiare il Pianeta. Gabbani e la squadra di testimonial proveranno a portare all’attenzione di tutti le emergenze più impellenti della transizione ecologica, di cui la consapevolezza è ancora troppo bassa, soprattutto in questi anni pandemia e guerra. Diverse generazioni si incontrano e dialogano per sognare e costruire un mondo migliore, mettendo a disposizione tutto quello che hanno dalla tecnologia alla passione, dalla conoscenza al tempo, per innescare in tutti dei processi virtuosi che coinvolgano ognuno di noi.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ci vuole un fiore su Rai 1: ospiti e anticipazioni 8 aprile 2022

Lo studio di Ci vuole un fiore è costruito con un avvolgente led, su cui si susseguono immagini di natura e con gli interventi degli ospiti in collegamento. Per l’occasione Francesco Gabbani avrà una band di sette elementi con due coriste. Presente anche un corpo di ballo “green”, composto da 8 elementi, con le coreografie di Luca Paoloni. Gabbani ballerà, duetterà, interpreterà alcuni dei suoi maggiori successi e altri brani che in qualche modo hanno affrontato il tema ecologico. Ci vuole un fiore è una produzione di Rai 1, in collaborazione con Ballandi, scritto da Matteo Catalano con Giuseppe Bosin, Ernesto Assante e Francesco Gabbani. La regia è di Piergiorgio Camilli.

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili