The Equalizer Il vendicatore film stasera in tv 11 aprile: cast, trama, curiosità, streaming

The Equalizer Il vendicatore è il film stasera in tv lunedì 11 aprile 2022 in onda in seconda serata su Rai 4. La pellicola diretta da Antoine Fuqua ha come protagonista Denzel Washington. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Equalizer Il vendicatore film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Equalizer

USCITO IL: 9 ottobre 2014

GENERE: Thriller, Azione

ANNO: 2014

REGIA: Antoine Fuqua

CAST: Denzel Washington, Chloë Grace Moretz, Marton Csokas, Bill Pullman, Melissa Leo, Haley Bennett, Vladimir Kulich, Johnny Messner, Robert Wahlberg, David Harbour, David Meunier

DURATA: 131 Minuti

The Equalizer Il vendicatore film stasera in tv: trama

Robert McCall, detective privato, letale ex agente della CIA, desideroso di chiudere i conti con un passato di cui non va fiero, ha finto la propria morte per poter avere una vita finalmente tranquilla. McCall, però, si trova ben presto costretto a rinunciare al ritiro che si è imposto quando incontra Teri, una giovane prostituta controllata da una pericolosa e potente banda criminale russa. Il richiamo all’azione per l’ex agente in cerca di redenzione è irresistibile. Ma dove lo condurrà?

The Equalizer Il vendicatore film stasera in tv: curiosità

Antoine Fuqua dirige per la seconda volta Denzel Washington dopo Training Day, per cui l’attore vinse il Premio Oscar come miglior attore protagonista.

Il film si basa sull’omonima serie tv anni ’80 intitolata in italiano Un giustiziere a New York, ideata da Richard Lindheim e Michael Sloane.

The Equalizer Il vendicatore streaming

The Equalizer Il vendicatore streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

The Equalizer Il vendicatore film stasera in tv: trailer

