Brooklyn film stasera in tv 27 aprile: cast, trama, curiosità, streaming

Brooklyn è il film stasera in tv mercoledì 27 aprile 2021 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Brooklyn film stasera in tv: cast

La regia è di John Crowley. Il cast è composto da Saoirse Ronan, Domhnall Gleeson, Michael Zegen, Emory Cohen, Julie Walters, Jim Broadbent, Emily Bett Rickards, Paulino Nunes, Maeve McGrath.

Brooklyn film stasera in tv: trama

Siamo negli anni ‘50, la giovane e timidissima irlandese Ellis Lacey (Saoirse Ronan) decide di andare a New York, lascia la sua piccola città irlandese, la madre e l’amatissima sorella. A New York, Ellis è completamente sola in un grande posto che non conosce. Gli inizi sono durissimi poi trova un impiego in un grande magazzino ed incontra Tony (interpretato da Emory Cohen), un ragazzo italo-americano. Il giovane è gentile, la ama e la rende felice, così in gran segreto i due giovani si sposano. Le cose vanno bene, ma un giorno Ellis riceve una telefonata: è la madre che le annuncia che la sorella è morta. La protagonista si imbarca così per l’Irlanda per assistere al funerale e torna così alla sua vita di prima. Ma non è più la ragazza che era un tempo… deve fare una scelta, deve decidere a quale vita appartenere. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Brooklyn film stasera in tv: curiosità

Saoirse Ronan è stata nominata agli Oscar come Migliore Attrice per il ruolo di Ellis.

il film è basato sull’omonimo romanzo scritto da Colm Tóibín.

Brooklyn streaming

Brooklyn streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Brooklyn film stasera in tv: trailer

