10 giorni senza mamma film stasera in tv 5 maggio: cast, trama, curiosità, streaming

10 giorni senza mamma è il film stasera in tv giovedì 5 maggio 2022 in onda in prima serata su Canal 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

10 giorni senza mamma film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 2019

REGIA: Alessandro Genovesi

CAST: Fabio De Luigi, Valentina Lodovini, Angelica Elli, Matteo Castellucci, Bianca Usai, Diana Del Bufalo, Niccolò Senni, Antonio Catania

DURATA: 94 minuti

10 giorni senza mamma film stasera in tv: trama

Cosa succede se una mamma sempre presente decide di partire per dieci giorni lasciando i tre figli con un papà fino ad allora praticamente assente? Carlo e Giulia (Valentina Lodovini) hanno tre figli: lui è un papà distratto e assorbito dal lavoro, lei è una mamma che si è dedicata alla famiglia rinunciando alla sua carriera. I figli sono Camilla, un’adolescente ribelle di 13 anni in pieno sviluppo ormonale e sentimentale, Tito 10 anni, furbo e sempre pronto a fare scherzi “innocui”, la piccola Bianca di 2 anni che non parla, usa i gesti e si prende ciò che vuole. Giulia, stanca della routine, comunica alla famiglia che sta per partire per dieci giorni di vacanza. Trovandosi da solo, Carlo si ritrova all’improvviso in un vero e proprio incubo. Tra cene da preparare, inserimento all’asilo, confidenze imbarazzanti della più grande, giochi sfrenati con gli amici del figlio, liti, disastri sfiorati e appuntamenti saltati al lavoro, Carlo sopravvive a questi dieci interminabili giorni anche grazie al prezioso aiuto di una “Mary Poppins” molto particolare (Diana Del Bufalo).

10 giorni senza mamma recensione

La commedia di Alessandro Genovesi si articola in una sequenza di disastrosi ed esilaranti eventi che travolgeranno il protagonista (Fabio De Luigi) in una nuova esperienza genitoriale a tempo pieno. I personaggi sono ben caratterizzati ed interpretati, ma la storia si sviluppa con un ritmo “calante” che non offre nulla di cui emozionarsi. La sceneggiatura propone una prospettiva scontata. Nella prima parte della commedia i dialoghi tra Valentina Lodovini e Fabio De Luigi sono realistici e i tre figli fanno presagire sviluppi interessanti. Poi però nel proseguo del film il potenziale della storia non viene sviluppato. Si tratta di una commedia italiana gradevole ma nulla di più.

10 giorni senza mamma film stasera in tv: curiosità

La pellicola ha un budget stimato di circa € 3.000.000.

10 giorni senza mamma streaming

10 giorni senza mamma streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

10 giorni senza mamma film stasera in tv: trailer

