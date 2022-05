Noi siamo tutto film stasera in tv 11 maggio: cast, trama, recensione, streaming

Noi siamo tutto è il film stasera in tv mercoledì 11 maggio 2022 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Noi siamo tutto film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Everything Everything

GENERE: Drammatico, Sentimentale

ANNO: 2017

REGIA: Stella Meghie

CAST: Amandla Stenberg, Nick Robinson, Ana de la Reguera, Anika Noni Rose, Taylor Hickson, Danube Hermosillo, Dan Payne, Sage Brocklebank, Fiona Loewi, Peter Benson, Robert Lawrenson, Francoise Yip

DURATA: 96 Min

Noi siamo tutto film stasera in tv: trama

Maddy è una giovane ragazza colpita da una grave malattia autoimmune che la costringe a stare chiusa in casa. Unica sua compagnia è quella della madre e dell’infermiera Carla. Maddy non ha mai baciato nessuno, non ha mai visto il mare e la spiaggia. Il mondo esterno lo ha visto solo in foto e le avventure che ha vissuto sono quelle lette sui libri. Ormai la ragazzina è rassegnata a condurre un’esistenza senza vere emozioni, priva di legami affettivi e relegata tra le quattro mura di casa. Ma un giorno nella casa di fronte si trasferisce una nuova famiglia. I Bright, i nuovi vicini di casa, mandano il figlio Olly e la sorella a presentarsi secondo le regole del buon vicinato, con in mano un invitante ciambellone appena sfornato. Olly nota Maddy e da allora prova a comunicare con la ragazza in tutti i modi possibili, attraverso vetri, finestre, sms e bigliettini di carta. Tra i due ragazzi nasce l’amicizia che poi si trasforma in un legame profondo e indissolubile.

Noi siamo tutto recensione

Noi Siamo Tutto è un film con una trama semplice e romantica, indirizzata ad un target adolescente. Tuttavia la storia è gradevole anche per gli adulti che amano le storie d’amore. La trama è incentrata sul personaggio di Maddy e approfondisce poco certi lati di Olly, specialmente la sua situazione familiare. L’interpretazione dei due protagonisti, Nick Robinson, giovane attore che ha recitato in 5 stagioni della sit-com Melissa & Joey e nel film Jurassic World, e Amandla Stenberg, che ha interpretato la piccola Rue nella saga di Hunger Games, è di ottimo livello.

La prima parte del film è quella che ci è parsa la più più riuscita. Viene presentata con cura la vita della protagonista in un mix tra realismo e fiaba, anche se a volte ci sono sprazzi di racconto un po’ troppo retorici. Interessante è il gioco cromatico tra l’abbigliamento bianco di Maddy in contrapposizione con lo stile dark di Olly. La colonna sonora del film è semplicissima, ma allo stesso tempo perfetta per i toni del film. Importante però anche l’uso dei momenti di silenzio. Noi siamo tutto è nel complesso un film dal tocco originale, gradevole alla visione e con una coppia di promettenti protagonisti.

Noi siamo tutto streaming

Noi siamo tutto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Noi siamo tutto film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=nnTteBzyt40

