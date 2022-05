THE RESIDENT 4 EPISODI 11 MAGGIO 2022. La quarta stagione della serie tv medical drama con protagonista Matt Czuchry torna in onda in chiaro su Rai 1 mercoledì 11 maggio 2022. Ecco di seguito le anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

The Resident 4: trama episodi 11 maggio 2022 su Rai 2

The Resident 4 episodio 11 Dopo la tempesta. Mina se ne è andata. Ma ad Atlanta e al Chastain la vita continua. E non ci sono certo buone notizie. Un tornado colpisce la città e l’ospedale, facendo crollare l’area ambulanze e intrappolando Devon e Leela in uno dei laboratori. Con loro c’è anche Ted, un addetto alla manutenzione, che è stato trafitto alla testa da una barra di metallo. Piper, una paramedica, viene gravemente ferita e, nonostante Kit e Billie facciano il possibile, muore sotto i ferri. Sammie, una ragazzina cinese recentemente adottata, viene ricoverata in ospedale con forti dolori all’addome. Purtroppo le è stato in precedenza diagnosticato un cancro e le sue condizioni sono peggiorate. Bell, AJ e Jake decidono di intervenire..

The Resident streaming

La serie tv The Resident streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

