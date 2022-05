DON MATTEO 13 SETTIMA PUNTATA. L’amatissima fiction italiana che ha visto fino ad ora come protagonista Terence Hill torna con Raoul Bova in onda su Rai 1 giovedì 17 maggio 2022. Ecco di seguito trama e anticipazioni sulla nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Don Matteo 13 settima puntata: trama e anticipazioni 17 maggio 2022

Don Matteo 13 trama settima puntata – Le colpe degli altri. Adesso che la sua relazione con Marco non è più un segreto, Valentina è felicissima di organizzare uscite e avventure con il suo fidanzato. Ma la loro differenza di età comincia a farsi sentire: Nardi cerca di non farlo vedere a Valentina, ma in realtà fatica a tenere il passo. E ne parla con Anna che, pur mostrandosi sua amica, potrebbe sfruttare questa situazione a suo vantaggio. Nel frattempo, però, il Colonnello Lucio Valente torna da Anna con una proposta inaspettata, capace di cambiarle la vita per sempre. E mentre Federico e Greta sembrano essere finalmente al settimo cielo, Cecchini passa invece le sue giornate nel pieno dell’angoscia: il Maresciallo si è convinto di portare sfortuna a chiunque lo incontri.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Don Matteo 13 streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Don Matteo 12: seguilo con noi

Per commentare in diretta la fiction Don Matteo 13 con Terence Hill basta andare sull’hashtag ufficiale #DonMatteo13, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie. Per quanto riguarda la visione in tv, orari, streaming e replica delle puntate, leggi il nostro articolo dedicato.

Per essere sempre aggiornato su Don Matteo 13 segui le pagine Facebook:

Don Matteo 13: link utili