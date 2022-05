Mad Max Fury Road streaming: cast, trama, curiosità film stasera in tv

Mad Max Fury Road è il film stasera in tv venerdì 20 maggio 2022 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.SCOPRI COSA C’È IN TV

Mad Max Fury Road film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Mad Max: Fury Road

GENERE: Azione

ANNO: 2015

REGIA: George Miller

CAST: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, Hugh Keays-Byrne, Nathan Jones, Zoe Kravitz, Riley Keough, Rosie Huntington-Whiteley, Abbey Lee, Courtney Eaton

DURATA: 120 minuti

Mad Max Fury Road streaming

Mad Max Fury Road film stasera in tv: trama

In un tempo non ben definito, un futuro distopico e post apocalittico, nelle zone più remote della Terra vivono gli ultimi sopravvissuti della razza umana. Le condizione sono terribili e in quel paesaggio desertico la maggior parte delle persone sono impazzite costrette qa lottare senza tregua per la semplice sopravvivenza. Due persone però, due ribelli sembrano essere gli unici in grado di capire bene la situazione e in grado di reagire. Il primo è Max (Tom Hardy) è un uomo forte che ama l’azione. Non parla mai molto ed è in cerca di un equilibrio psicologico dopo che ha perso moglie e figlio in uno degli scontri caotici che comunemente avvengono in queli luoghi dipserati.

Oltre a Max un’altra persona, una donna volitiva e forte di nome Furiosa (Charlize Theron) è convinta che le cose devono cambiare e che la strada verso una sopravvivenza possa avvenire solo nella sua terra natia oltre lo sconfinato deserto. Mad Max crede che per sopravvivere debba stare da solo, ma viene coinvolto nella fuga di un gruppo di persone attraverso la Terre Desolata su un blindato da combattimento. Il gruppo è guidato da Furiosa, l’imperatrice, e sta fuggendo dalla tirannide di Immortan Joe. Il tiranno ha mandato tutti i suoi uomini sulle tracce dei ribelli. Inizia così una guerra spietata…

Mad Max Fury Road film stasera in tv: curiosità

Gli attori sono stati sostituiti nelle scene pericolose da oltre 150 stuntman, artisti del circo ed atleti olimpionici.

La strana chitarra suonata dal musicista australiano Sean Hape fu realizzata interamente di vecchie padelle e sparava fiamme vere.

La pellicola è entrata di diritto tra i 10 migliori film dell’anno secondo l’American Film Institute e ha riscosso un importante successo tra pubblico e critica

Con 6 premi Oscar è il film più premiato del 2016 (miglior montaggio, miglior sonoro, miglior montaggio sonoro, miglior scenografia, migliori costumi e miglior trucco e acconciatura).

Mad Max Fury Road film stasera in tv: trailer

Stasera in tv link utili