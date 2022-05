Era D’Estate film su Falcone e Borsellino su Rai Movie: trama, cast, streaming

Era D’Estate è il film stasera in tv lunedì 23 maggio 2022 su Giovanni Falcone e Paolo Borsellino in onda in prima serata su Rai Movie. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Era D’Estate film su Falcone e Borsellino: cast

La pellicola è stata diretta da Fiorella Infascelli ed interpretata da Massimo Popolizio (Falcone), Beppe Fiorello (Borsellino), impegnati rispettivamente nei panni dei giudici uccisi dalla mafia, ruoli per cui hanno ricevuto il premio speciale dei 70 anni ai Nastri d’Argento. Nel cast troviamo anche Valeria Solarino, Claudia Potenza, Elisabetta Piccolomini. Di seguito riportiamo la trama ed il trailer.

Era D’Estate film su Falcone e Borsellino: trama

Nell’estate 1985 i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino insieme alle famiglie vengono trasferiti all’isola dell’Asinara a causa di una allerta di massima gravità perché seriamente minacciati da Cosa Nostra. I due giudici stanno lavorando al maxiprocesso penale che come sappiamo porterà in carcere molti dei protagonisti della criminalità organizzata. Ma per questi due eroi del mondo contemporaneo, la “vacanza coatta” non poteva fermare le loro indagini. Tuttavia l’ostruzionismo di uno stato corrotto rifiutava di inviare loro i faldoni necessari per mettere in piedi l’istruttoria del maxiprocesso. Una storia vera che ancora fa raggelare il sangue nelle vene e montare un senso di vergogna per come furono trattate queste due colonne della legalità.

Era D’Estate film su Falcone e Borsellino streaming

Era D’Estate streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/raimovie ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Era D’Estate film su Falcone e Borsellino: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=OcbQuFcIvUU

