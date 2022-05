Fast & Furious 7 film stasera in tv 23 maggio: cast, trama, curiosità, streaming

Fast & Furious 7 è il film stasera in tv lunedì 23 maggio 2022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Fast & Furious 7 film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Furious 7

GENERE: azione, avventura

ANNO: 2015

REGIA: James Wan

CAST: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Jason Statham, Jordana Brewster, Elsa Pataky, Ludacris, Kurt Russell, Djimon Hounsou, Tony Jaa, Lucas Black, Ronda Rousey

DURATA: 140 Minuti

Fast & Furious 7 film stasera in tv: trama

Dominic Toretto (Vin Diesel) e il suo gruppo devono affrontare un nuovo attacco. Infatti Deckard Shaw (Jason Statham) è in cerca di vendetta dopo la morte del fratello. Sono tutti in pericolo Roman (Tyrese Gibson), Tej (Ludacris), Letty (Michelle Rodriguez), Brian (Paul Walker), Mia. Anche l’agente Hobbs (Dwayne Johnson) è sotto mira. Per fortuna un ufficiale governativo, la cui identità è segreta, è pronto a fornire a Dom e al suo team strumenti e risorse necessari per eliminare Shaw. Prima però la squadra di Dom deve liberare un misterioso uomo, rapito da un gruppo di terroristi. È un hacker che ha creato un congegno capace di localizzare qualunque individuo in tempo reale sull’intero pianeta. La trama si sviluppa veloce tra corse folli in auto da schianto negli Stati Uniti, ad Abu Dhabi, nell’Azerbaigian…

Fast & Furious 7 film stasera in tv: curiosità

Il film rappresenta una sorta di testamento dell’attore Paul Walker, tragicamente morto in un incidente stradale mentre lavorava alle registrazioni.

La colonna sonora See you again, cantata da Wiz Khalifa e Charlie Puth, ha ricevuto la nomination ai Golden Globes come Miglior canzone originale.

Fast & Furious 7 streaming

Fast and Furious 7 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Fast & Furious 7 film stasera in tv: trailer

