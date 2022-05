DON MATTEO 13 OTTAVA PUNTATA. L’amatissima fiction italiana che ha visto fino ad ora come protagonista Terence Hill torna con Raoul Bova in onda su Rai 1 martedì 24 maggio 2022. Ecco di seguito trama e anticipazioni sulla nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Don Matteo 13 nona puntata: trama e anticipazioni 24 maggio 2022

Don Matteo 13 trama nona puntata – Il coraggio di credere. Un’emergenza costringe la piccola Ines a vivere per qualche giorno a casa di Anna. Questa convivenza porta la Capitana a farsi una domanda che non avrebbe mai pensato potesse riguardarla in prima persona: posso essere una buona madre? Intanto Ines viene coinvolta da Cecchini e da Marco in un’operazione segreta, alle spalle di Anna, che vede il Maresciallo nell’improbabile ruolo di allenatore di una squadra di calcetto per bambini! Nel frattempo, le condizioni di Greta sono peggiorate e Federico sente l’urgenza di fare qualcosa. Ma cosa può un ragazzino contro una terribile malattia? A Federico, però, l’unica cosa che gli importa è di poterlo raggiungere.

