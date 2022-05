THE RESIDENT 4 EPISODI 25 MAGGIO 2022. La quarta stagione della serie tv medical drama con protagonista Matt Czuchry torna in onda in chiaro su Rai 1 mercoledì 25 maggio 2022. Ecco di seguito le anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

The Resident 4: trama episodi 25 maggio 2022 su Rai 2

The Resident 4 episodio 13 Una favola da raccontare. Jake e Greg sono alle prese con le pratiche per adottare Sammie, la cui convalescenza sembra procedere bene. Improvvisamente, però, la ragazzina sviluppa una seria infezione post operatoria che richiede un nuovo intervento. Bell lo porta a termine con successo, ma bisogna attendere per vedere se Sammie riuscirà a superare la notte. La madre di AJ arriva in ospedale per un controllo e il trial cui si sta sottoponendo pare star dando i propri frutti. Non è così per Rose, ricoverata a causa di forti dolori. La donna teme una ricaduta e Devon, sentendosi troppo coinvolto, chiede a Conrad di seguire la paziente. Fortunatamente ci sono buone notizie: la terapia genica è stata un successo e la crisi è dovuta a un eccesso di “allenamento” della donna che, dunque, può davvero tornare alla sua vita e alla neonata relazione con Cain. Infine, Billie decide di organizzare un baby shower per Nic. Sarà l’occasione per una confessione davvero inaspettata. Terminata la festa, Nic entra in travaglio e, insieme a Conrad, si precipita in ospedale per il parto.

The Resident streaming

La serie tv The Resident streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

