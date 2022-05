Tutti in piedi film stasera in tv 28 maggio: cast, trama, curiosità, streaming

Tutti in piedi è il film stasera in tv sabato 28 maggio 2022 in onda in prima serata su Rai 1.

Tutti in piedi film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Tout le monde debout

DATA USCITA: 27 settembre 2018

GENERE: Commedia, Sentimentale

ANNO: 2018

REGIA: Franck Dubosc

CAST: Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein, Gérard Darmon, Laurent Bateau, Caroline Anglade, Claude Brasseur, François-Xavier Demaison

DURATA: 107 Minuti

Tutti in piedi film stasera in tv: trama

Jocelyn (Franck Dubosc) è un uomo d’affari di successo, un inguaribile seduttore e un bugiardo incallito. Un giorno, a causa di un malinteso, viene scambiato per disabile dalla vicina di casa della defunta madre, la giovane e sexy Julie. Per conquistarla, Jocelyn decide di approfittare del fraintendimento. L’equivoco, che inizialmente sembra essere solo un gioco divertente, diventa complicato quando Julie gli presenta sua sorella Florence (Alexandra Lamy) che, costretta su una sedia a rotelle a seguito di un incidente stradale, non ha perso la voglia di vivere a pieno e sembra abbattere qualsiasi barriera col suo irresistibile sorriso. È allora che, in bilico sull’esile filo di una insostenibile bugia, Jocelyn inventa una doppia vita: una in piedi e una sulla sedia a rotelle.

Tutti in piedi recensione

Brillante commedia francese dai dialoghi fantastici e con una trama originale, interessante con un messaggio forte. Gli attori sono brillanti e la regia è decisamente buona. E’ un film molto divertente, commovente e garbato che ha il pregio di non scadere mai nel volgare o nella banalità. Merita assolutamente la visione.

Tutti in piedi film stasera in tv: curiosità

Tout le monde debout è il titolo originale di questa commedia francese scritta e interpretata da Franck Dubosc. Il noto attore francese ha anche diretto la pellicola che segna il suo debutto alla regia.

Tutti in piedi streaming

Tutti in piedi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Tutti in piedi film stasera in tv: trailer

