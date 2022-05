Barriere film stasera in tv 29 maggio: cast, trama, curiosità, streaming

Denzel Washington è il film stasera in tv domenica 29 maggio 2022 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Barriere film stasera in tv: cast

La regia è di Denzel Washington. Il cast è composto da Denzel Washington, Viola Davis, Mykelti Williamson, Saniyya Sidney, Russell Hornsby, Jovan Adepo, Stephen Henderson.

Barriere film stasera in tv: trama

Siamo negli anni ’50. Troy Maxson si guadagna da vivere come operaio dei servizi igienico-sanitari a Pittsburgh. Ormai cinquantenne, è un uomo vitale, ma anche pieno di rabbia, sensi di colpa, soprattutto verso il fratello, al quale una ferita di guerra ha causato un ritardo mentale, e di sogni abbandonati. Un tempo, infatti, Troy anelava di poter diventare un giocatore professionista di baseball, sport in cui eccelleva. Le tensioni che albergano nel cuore di Troy toccano anche il rapporto con la moglie, Rose, che per lui ha fatto molte rinunce, e con i due figli con i quali i rapporti non sono davvero idilliaci. Uno dei due, in particolare, sogna di poter coronare quello che un tempo era il sogno del padre: essere un campione sportivo. Ben presto, però, una confessione di Troy a sua moglie determinerà un’irreversibile esplosione dei conflitti…

Barriere film stasera in tv: curiosità

Denzel Washington porta sul grande schermo l’opera teatrale del 1983 che ha vinto i prestigiosi Tony Awards scritto dal vincitore del premio Pulitzer August Wilson. Agli Oscar del 2017 il film è stato candidato a 4 categorie e ha vinto la statuetta per Miglior attrice non protagonista a Viola Davis. L’attrice ha inoltre vinto per questa interpretazione anche il Golden Globe.

Barriere recensione

Denzel Washington (Troy) e Viola Davis (Rose) offrono un’interpretazione eccezionale e di grande potenza, in particolare Viola Davis, candidata agli Oscar come Migliore attrice non protagonista. Denzel Washington conferma le sue qualità anche dietro la macchina da presa, con una regia estremamente curata e attenta ai minimi particolari. Rimane solamente un limite in questa opera, se proprio vogliamo cercare “il pelo nell’uovo”, che è quello di non essere riuscito ad adattare l’opera teatrale al grande schermo. Forse perché il film risulta eccessivamente allineato al testo originale, ma comunque per molti questo non è un dato negativo. Un grande film da non perdere.

Barriere streaming

Barriere streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Barriere film stasera in tv: trailer

