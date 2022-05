Il prescelto film stasera in tv 31 maggio: cast, trama, curiosità, streaming

Il prescelto è il film stasera in tv martedì 31 maggio 2022 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il prescelto film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Wicker Man

USCITO IL: 1 dicembre 2006

GENERE: Thriller, Horror

ANNO: 2006

REGIA: Neil LaBute

CAST: Nicolas Cage, Ellen Burstyn, Leelee Sobieski, Molly Parker, Kate Beahan, Diane Delano, Michael Wiseman, Erika-Shaye Gair, Frances Conroy, Sophie Hough, David Purvis, Megan McKinnon, Tania Saulnier, Robert Musnicki, Christa Campbell, George Murphy

DURATA: 102 Minuti

Il prescelto film stasera in tv: trama

Il poliziotto Edward Malus (Nicolas Cage) è un buono. Quando una vecchia fidanzata gli fa recapitare una lettera chiedendogli aiuto per ritrovare la figlia misteriosamente scomparsa, non esita un secondo. Le indagini lo portano subito a Summer Island, una piccola isola sulla costa est degli Stati Uniti. Qui iniziano le brutte sorprese: il tempo sull’isola sembra essersi fermato. La società ha una struttura rigida, matriarcale e dedita a strani riti pagani. Malus intuisce di essere in pericolo, ma non demorde. E pian piano vengono fuori indizi che lo portano a pensare che la bimba non solo sia in loco, ma stia per essere sacrificata agli Dei dell’Isola.

Il prescelto film stasera in tv: curiosità

Si tratta del remake di The Wicker Man di Robin Hardy (1973).

Il film è stato candidato ai Razzie Awards come Peggior film, Peggior attore protagonista a Nicolas Cage, Peggior coppia a Nicolas Cage e il suo costume da orso, Peggior sceneggiatura a Neil LaBute, Peggior remake o rip-off.

Nell’ufficio di polizia è attaccato al muro l’avviso di scomparsa con la foto di Edward Woodward (protagonista del film del ’73) con sotto la scritta “Missing”.

Tutti i dialoghi sono esattamente gli stessi del film originale, a volte fatti in luoghi diversi ma con le stesse parole.

Il prescelto streaming

Il prescelto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il prescelto film stasera in tv: trailer

