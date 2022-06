Warcraft film stasera in tv 2 giugno: cast, trama, curiosità, streaming

Warcraft è il film stasera in tv giovedì 2 giugno 2022 in onda in seconda serata su Italia 1. La pellicola diretta da Duncan Jones ha come protagonista Travis Fimmel. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Warcraft film stasera in tv: scheda

USCITO IL: 1 giugno 2016

GENERE: Avventura, Azione, Fantasy

ANNO: 2016

REGIA: Duncan Jones

CAST: Travis Fimmel, Ben Foster, Toby Kebbell, Dominic Cooper, Paula Patton, Clancy Brown, Ryan Robbins, Robert Kazinsky, Daniel Wu

DURATA: 123 minuti

Warcraft film stasera in tv: trama

Il pacifico regno di Azeroth è costretto ad affrontare i guerrieri Orchi, invasori in fuga dalla loro terra agonizzante e alla ricerca di una nuova terra entrati tramite un portale magico. Gli Orchi stanno invadendo il regno degli umani. Su fronti opposti, due eroi affronteranno un conflitto che deciderà il destino dei loro popoli e della loro terra. Il regno di re Llane si appoggia al Guardiano Medivh, mentre tra gli Orchi, grazie al guerriero Gurotan, serpeggiano dubbi sull’onestà della guida del loro leader Gul’dan. L’uso da ambedue le parti della misteriosa mortale forza magica del Vil potrebbe portare ad una guerra senza vinti o vincitori. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Warcraft film stasera in tv: curiosità

Lo script originale raccontava il conflitto tra le due fazioni in modo molto sbilanciato. Il regista Duncan Jones ha così deciso di fare alcune modifiche in modo da raccontare la storia da entrambe i punti di vista.

E’ stato ideato un dialetto orchesco apposta per il film.

Ci sono voluti 123 giorni per le riprese del film e 20 mesi di post produzione.

Colin Farrell era stato contattato per la parte di King Llane tanto che aveva incontrato il regista e letto il copione. Il ruolo però andò a Dominic Cooper.

Travis Fimmel è celebre per aver dato il volto a Ragnar Lothbrock nella serie tv Vikings.

Warcraft streaming

Warcraft streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Warcraft film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/Udea49oonZ0

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili