Una folle passione film stasera in tv 11 giugno: cast, trama, streaming

Una folle passione è il film stasera in tv sabato 11 giugno 2022 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Una folle passione film stasera in tv: cast

La regia è di Susanne Bier. Il cast è composto da Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Rhys Ifans, Toby Jones, Sean Harris, David Dencik, Kim Bodnia, Blake Ritson, Sam Reid, Ned Dennehy, Ana Ularu.

Una folle passione film stasera in tv: trama

L’amore può degenerare in ossessione, passione accecante. Quando ciò accade è una tragedia. “Medea” ne è l’emblema. Sul finire degli Anni Venti, tra le montagne del North Carolina, George e Serena Pemberton sono una bellissima coppia di novelli sposi. Forti dell’amore che li lega i due cominciano a lavorare per creare il loro impero di legname. Lui è un uomo volitivo, intelligente e forte, lei è una donna bellissima, decisa, femminile e al contempo assolutamente a suo agio nel fare le cose che fanno gli uomini. Niente e nessuno sembra poter ostacolare la loro ambizione né l’incredibile sentimento che nutrono l’uno per l’altra. La felicità è immensa quando Serena rimane incinta, ma l’entusiasmo si spegne quando perde il bambino all’ottavo mese di gravidanza e scopre di non poterne più concepire. Qualcosa di oscuro comincia a farsi strada in lei e di lì a poco scopre un segreto del passato di George che muterà per sempre il destino della loro relazione…

Una folle passione streaming

Una folle passione streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Una folle passione film stasera in tv: trailer

