Casa Casinò film stasera in tv 12 giugno: cast, trama, curiosità, streaming

Casa Casinò è il film stasera in tv domenica 12 giugno 2022 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Casa Casinò film stasera in tv: cast e scheda

DATA USCITA: 10 agosto 2017

GENERE: commedia/comico

REGIA: Andrew Jay Cohen

ATTORI: Will Ferrell, Amy Poehler, Allison Tolman, Ryan Simpkins, Jason Mantzoukas, Andrea Savage, Sam Richardson, Rob Huebel, Andy Buckley, Michaela Watkins, Lennon Parham.

SCENEGGIATURA: Andrew Jay Cohen e Brendan O’Brien

PAESE: Stati Uniti d’America

DURATA: 88 Minuti

DISTRIBUZIONE: Warner Bros.

Casa Casinò film stasera in tv: trama

Scott (Will Ferrell) e Kate Johansen (Amy Poehler) sono felici che la figlia Alex sia stata ammessa al college. Ma hanno un grande problema: non hanno i soldi per pagare la retta. L’amico Frank (Jason Mantzoukas), un giocatore d’azzardo incallito, ha una idea per risolvere i problemi di denaro di Scott: aprire un casinò illegale proprio in casa sua. Lui infatti vive in una enorme casa che la ex moglie ha praticamente svuotato di ogni cosa di valore. Casa Casinò viene allestita in men che non si dica e apre i battenti in gran segreto. Il passa parola della gente è però velocissimo e in poco tempo diventa subito l’attrazione del quartiere con feste in bikini, spettacoli di streap tease e lotte clandestine. Ma le cose non vanno tutte liscie e ci si mette di mezzo la giovane Alex (Ryan Simpkins) che …

Casa Casinò recensione

Casa Casinò è una nuova esilarante commedia con il re della comicità americana Will Ferrel. Dopo il successo di Cattivi Vicini e Cattivi Vicini 2, il regista Andrew Jay Cohen ha deciso di riproporre una commedia americana . Questo film, incentrato sul gioco d’azzardo, il denaro e la famiglia, Cohen ha scelto degli attori esperti del genere commedia americana. Non è un film da Oscar, tuttavia è ben curato e fornisce un chiaro spaccato della società americana con tutti i clichè e le ossessioni a stelle e strisce. Si comincia dal sogno dell’istruzione (troppo costosa), poi si passa al mito di Las Vegas in “edizione familiare” per arrivare al rapporto con i vicini, con gli stranieri e quello con le banche.

Casa Casinò streaming

Casa Casinò streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Casa Casinò film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/bLwII6-92_Y

