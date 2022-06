The First Lady 1X08: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming

L'episodio di The First Lady 1X08 va in onda sulla Showtime domenica 5 giugno 2022. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni e streaming.

The First Lady 1X08: cast e storia

La serie racconta la leadership americana e tre dei più celebri Presidenti attraverso le storie delle loro First Lady. Esplorando tutto, dai loro viaggi a Washington, alla vita familiare e ai contributi politici che hanno cambiato il mondo, l’impatto delle donne della Casa Bianca è sempre più decisivo. Nel cast straordinario troviamo:

Viola Davis è Michelle Obama, First Lady dal 2009 al 2017

Michelle Pfeiffer è Betty Ford, First Lady dal 1974 al 1977

Gillian Anderson è Eleanor Roosevelt, First Lady dal 1933 al 1945

O. T. Fagbenle è Barack Obama

Aaron Eckhart è Gerald Ford

Dakota Fanning è Susan Ford

Kiefer Sutherland è Franklin D. Roosevelt

Charlie Plummer è giovane Franklin D. Roosevelt

Judy Greer è Nancy Howe

Lily Rabe è Lorena Hickok

The First Lady 1X08: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming

L’episodio di The First Lady 1X08 si intitola “Punch perfect”, che tradotto in italiano significa “pugno perfetto”. La breve sinossi rilasciata dall’emittente americana rivela qualche anticipazione sulla trama. Insoddisfatto del compiacimento di Franklin per le crescenti atrocità internazionali in Europa, Eleanor costringe la sua mano ad aiutare i rifugiati ebrei in fuga dalla Germania nazista. Dopo essersi ritirato a Palm Springs, Jerry ha intenzione di rimanere attivo in tutto il paese, il che lascia Betty a cercare nuovi compagni di festa a casa. Nonostante le esitazioni politiche di Barack, Michelle si rifiuta ancora di tacere sulla violenza di matrice razziale mentre scrive il suo discorso di inizio per la Tuskegee University.

