CHICAGO FIRE 9 EPISODI 15 GIUGNO 2022. Arriva su Italia 1 la stagione della serie tv che racconta le vicende e le missioni svolte dai vigili del fuoco di Chicago. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Chicago Fire 9 trama episodi 15 giugno 2022 su Italia 1

Chicago Fire 9 trama episodio 4 Scherzi della memoria. Casey è a capo della 51 per un giorno mentre Boden è impegnato in un’operazione di evacuazione di edifici dichiarati inagibili. Severide si offre di andare con lui, chiaramente per stare lontano da Stella, fatto che a lei non passa certo inosservato. Ma perché mai, si chiede Kidd, Kelly sta prendendo le distanze? Durante le operazioni di sgombero, Boden e Severide si imbattono in un uomo che non ne vuole sapere di lasciare l’edificio e che non riesce a fornire nemmeno il suo nome. Si riferisce a se stesso solo con un numero: 24198…

Chicago Fire 9 trama episodi 15 giugno 2022 su Italia 1

Chicago Fire 9 trama episodio 5 Il mio giorno fortunato. Durante un incendio, Herrmann e Cruz restano bloccati in un montacarichi insieme a due civili. Herrmann, come al solito, sembra essere l’unico ottimista, questa volta anche grazie ad una frase che ha letto su un biscotto della fortuna, dove c’era scritto che sarebbe stato il suo giorno fortunato. Cruz, nel frattempo, ricorda tutto ciò che Otis gli aveva insegnato riguardo agli ascensori e pensando a cosa avrebbe fatto lui al suo posto. Sarà la chiave giusta per garantire la salvezza a tutti?

Chicago Fire 9 trama episodi 15 giugno 2022 su Italia 1

Chicago Fire 9 trama episodio 6 Rovini sempre tutto. Ritroviamo Matthew dopo che ha trascorso la notte con Sydney (la ragazza dell’incidente d’auto). Stella, invece, la notte al loft non l’ha proprio passata. Tra lei e Kelly c’è maretta e la donna non ha proprio intenzione di tornare a casa. Tra Casey e Brett, infine, c’è ancora tanto imbarazzo. Alla 51 arriva una chiamata, una di quelle che preoccupano subito. Una pompa di benzina è collassata in una stazione di servizio, intrappolando un bambino. Giunti sul posto, Casey ordina immediatamente a tutti di non fare un passo fino a quando il sito non sarà messo in sicurezza impedendo alla benzina di esplodere. Purtroppo di lì a pochi secondi una delle pompe inizia a bruciare ed esplode…

Chicago Fire streaming

Chicago Fire streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

