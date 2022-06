Vanguard Agenti speciali film stasera in tv 16 giugno: cast, trama, streaming

Vanguard Agenti speciali è il film stasera in tv giovedì 16 giugno 2022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Vanguard Agenti speciali film stasera in tv: cast

La regia è di Stanley Tong. Il cast è composto da Jackie Chan, Yang Yang, Ai Lun, Miya Muqi, Xu Ruohan, Jackson Lou, Eyad Hourani, Zhengting Zhu, Brahim Chab.

Vanguard Agenti speciali film stasera in tv: trama

Maasym, capo del gruppo terroristico, costringe Qin Guoli, finanziere cinese che opera in Gran Bretagna, a lavorare per lui con il compito di reperire capitali necessari ai suoi progetti. Qin Guoli riesce ad avvertire Scotland Yard e in un’operazione militare Maasym viene ucciso. Il figlio Omar, vuole mettere le mani sul patrimonio del padre, ma solo Qin Guoli sa dov’è nascosto. Con l’aiuto di Broto, capo dei feroci “Lupi Artici”, mercenari senza scrupoli, Omar fa rapire Qin e sua moglie. E’ a questo punto che intervengono gli agenti di Vanguard, non solo per liberare Qin, ma anche per proteggerne la figlia Fareeda, che si trova in Africa, e per iniziare la caccia al tesoro di Maasym, affinche’ non cada nelle mani dei terroristi. La guerra di Vanguard contro Omar e Broto si svolge in Africa e in Medio Oriente fino a Dubai, dove avverrà la resa dei conti.

Vanguard Agenti speciali streaming

Vanguard Agenti speciali streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Vanguard Agenti speciali film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

