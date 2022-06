New Amsterdam 4 trama episodi 17 giugno 2022 su Canale 5

NEW AMSTERDAM 4 TRAMA EPISODI. Torna in chiaro su Canale 5 la terza stagione della serie tv targata NBC con il primo appuntamento venerdì 17 giugno 2022. Di seguito trama, anticipazioni e promo. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

New Amsterdam 4 episodio 7 Armonia. L’autoambulanza di Moreland va a schiantarsi a velocità folle in un parcheggio. Il paziente trasportato perde la vita e Whitaker è gravemente ferita. E dai documenti dell’ambulanza è sparito il foglio di viaggio. Non passa molto prima che Moreland confessi di averlo strappato per coprire il fatto che trasportava un paziente non grave che non richiedeva il trasporto in ospedale. L’ordine era partito da Fuentes, che, oltre a girare per i corridoi a ricattare i medici, costringe i paramedici a condizioni di lavoro insostenibili per competere con le compagnie di ambulanze private.

New Amsterdam 4 episodio 8 Attacco informatico. Il sistema informatico dell’ospedale subisce un cyber attacco da parte di una banda di hacker russi che chiede un riscatto di dieci milioni di dollari, minacciando di mettere fuori uso per sempre la rete locale, il che vorrebbe dire la fine dell’ospedale. All’inizio Max cerca di resistere ma poi si rende conto che è impossibile e cede all’offerta di Veronica che grazie alle sue aderenze politiche riesce a ottenere la cifra per pagare il riscatto. In cambio però Veronica gli chiede di approvare un bilancio preventivo da lei stilato che prevede il licenziamento di larga parte dei dipendenti, inclusi i suoi amici. Max è molto combattuto ma non ha alternative.

New Amsterdam 4 episodio 9 In terra straniera. A seguito di un incendio nella chiesa dove si erano rifugiati, un nutrito gruppo di immigrati irregolari finisce al pronto soccorso del New Amsterdam con ustioni di varia gravità. Tra loro c’è una ragazza che afferma di parlare con Dio, e che dopo gli accertamenti del caso risulta essere affetta da una forma di epilessia. Gli agenti dell’Immigrazione si appostano fuori dall’ospedale in attesa di effettuare qualche arresto, ma Max fa di tutto per non dimettere gli irregolari, arrivando a trasformare la caffetteria in una chiesa. Un’ennesima volta Veronica si dimostra totalmente sprovvista di empatia, tanto che persino Karen Brantley critica la sua condotta e propone al Consiglio di Amministrazione dell’Ospedale la rescissione del suo contratto. Ma le cose non vanno come previsto.

New Amsterdam 4 streaming

New Amsterdam 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva.

