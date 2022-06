Duri si diventa film stasera in tv 19 giugno: cast, trama, curiosità, streaming

Duri si diventa è il film stasera in tv 19 giugno 2022 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, curiosità, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Duri si diventa film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 2015

REGIA: Etan Cohen

CAST: Will Ferrell, Kevin Hart, Alison Brie, Dan Bakkedahl, T.I., Christopher Berry, Gary Owen

DURATA: 100 Minuti

Duri si diventa film stasera in tv: trama

James King (Will Ferrell) è un ricco professionista della finanza che gestisce fondi di investimento. Sta per sposare la figlia del proprio capo con cui vive in una villa di Beverly Hills. Nello stesso palazzo dove lavora King, ha una piccola ditta di lavaggio auto nei sotterranei Daniel Lewis (Kevin Hart) che sogna di riuscire a fare un po’ di soldi per portare via la sua famiglia dal quartiere malfamato in cui vivono. A seguito di una inchiesta James King viene accusato per frode e condannato a 10 anni di carcere duro al San Quentin. Il giudice tuttavia gli concede 30 giorni per rimettere in ordine i propri affari. Disperato, James si rivolge proprio a Darnell convinto che, in quanto afroamericano, lui abbia esperienza di galera e lo possa aiutare ad imparare a non soccombere nella vita dietro alle sbarre. In realtà Darnell non è mai stato in prigione e non sa di certo essere un duro, ma per soldi diventerà il suo “allenatore di vita da teppista”. I due uomini trascorreranno insieme i 30 giorni di libertà vigilata lavorando duramente per trasformare James in un ganster veramente tosto. Ma scopriranno come il loro reciproco giudizio fosse sbagliato…

Duri si diventa film stasera in tv: curiosità

Il film Duri Si Diventa, che segna il debutto alla regia, dopo una brillante carriera da sceneggiatore, di Etan Cohen.

Duri si diventa streaming

Duri si diventa streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

