CHICAGO P.D. EPISODI 20 GIUGNO 2021. Arriva su Italia 1 lunedì 20 giugno 2022 l’ottava stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago P.D. trama episodi 20 giugno 2022 su Italia 1

Chicago P.D. trama stagione 8 episodio 7 Istinto. La puntata ruota attorno al personaggio di Ruzek (Patrick John Flueger). Nonostante sia stato messo in guardia da Voight sulle nuove politiche del dipartimento, Adam finisce per ritrovarsi nei guai. Prima recluta Tommy, uno dei suoi vecchi informatori coinvolgendolo in una missione sotto copertura. Poi si ritrova a dover gestire le conseguenze di una serie di pessime decisioni prese dall’affidabilissimo Tommy…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago P.D. trama episodi 20 giugno 2022 su Italia 1

Chicago P.D. trama stagione 8 episodio 8 Proteggere e servire. L’agente Dave Wheelan uccide un civile durante quello che era iniziato come un semplice controllo di routine. Wheelan viene immediatamente arrestato per omicidio, ma la Miller chiede che a occuparsi del suo trasferimento nel centro detenzione siano due agenti in borghese. Voight incarica Atwater e Ruzek. La situazione è molto delicata, Wheelan è bianco, la vittima un uomo di colore. Un caso potenzialmente esplosivo che causa discussioni non solo a livello mediatico, ma anche tra i due amici e colleghi.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chicago P.D. trama episodi 20 giugno 2022 su Italia 1

Chicago P.D. trama stagione 8 episodio 9 Un sogno impossibile. Atwater e Adam rispondono a una chiamata. C’è stata una sparatoria in un negozio di elettronica e Kevin conosce il proprietario. Purtroppo la vittima è proprio lui, Roy, un imprenditore locale che Atwater apprezza da sempre, un uomo che ha sempre fatto del bene per la comunità locale. Per il poliziotto il caso si fa subito personale. Mentre l’agente si incarica di dare la brutta notizia a Claire, la moglie della vittima, Voight viene contattato da Samantha Miller: la donna ritiene sia un buon momento per inserire nell’Intelligence forze fresche, nella fattispecie Andre Cooper. Come verrà accolto?

Chicago P.D. streaming

Chicago P.D. streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Chicago P.D. sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Chicago P.D. basta andare sull’hashtag ufficiale #ChicagoPD, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Chicago P.D. e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Chicago P.D.: link utili