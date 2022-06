FBI MOST WANTED TRAMA EPISODI 23 GIUGNO. La serie tv spin-off del telefilm FBI trasmesso sulla CBS va in onda in chiaro su Rai 2 giovedì 23 giugno 2022 su Italia 1. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

FBI Most Wanted trama episodi 23 giugno 2022 su Italia 1

FBI Most Wanted trama stagione 2 episodio 1 Rabbia cieca. LaCroix e la sua squadra devono fermare la furia distruttrice di due cecchini: un ragazzo diciassettenne rimasto orfano a causa del COVID e un uomo, che ha ideato tutto, pieno di rabbia per aver perso il lavoro e la casa sempre a causa della pandemia. LaCroix al momento deve fronteggiare i problemi personali col padre Byron, che è venuto a trovarlo per il compleanno di Tali insieme alla sua giovane nuova compagna, Marie. Nella foto Nathaniel Arcand, interprete dell’agente speciale Clinton Skye.

FBI Most Wanted trama episodi 23 giugno 2022 su Italia 1

FBI Most Wanted trama stagione 2 episodio 2 Il giocatore. Un hacker riesce ad entrare nel controllo elettronico di un’auto, la manda fuori strada e uccide le tre persone che erano a bordo. La squadra di LaCroix inizia la caccia all’uomo, cercando in tutti i modi di fermarlo perchè la posta in gioco diventa sempre piu’ alta e la vita di molte persone è in pericolo.

FBI Most Wanted trama episodi 23 giugno 2022 su Italia 1

FBI Most Wanted trama episodio 1X14 La fuga. Finale di stagione. Padre e figlio, entrambi rapinatori di banche, fuggono durante il tragitto dal carcere al tribunale dove devono recarsi per il processo. Lacroix e la sua squadra si mettono in moto per catturarli prima che i due si procurino il denaro per comprare passaporti falsi. Jess prende spunto dalla sua storia personale per delineare la dinamica che lega i due rapinatori.

FBI Most Wanted streaming

FBI Most Wanted streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.



