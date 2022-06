SCHERZI A PARTE TERZA PUNTATA. Torna stasera in tv giovedì 23 giugno 2022 in onda in prima serata su Canale 5 in replica lo storico programma che si prende gioco dei personaggi famosi. A condurre la nuova e rinnovata edizione ci penserà Enrico Papi. Ecco di seguito tutte le anticipazioni con ospiti e vittime degli scherzi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Scherzi A Parte terza puntata: ospiti e anticipazioni 23 giugno 2022

L’indimenticabile ed esilarante trasmissione segna il ritorno sulle reti Mediaset dell’istrionico showman che è anche tra gli autori del programma. In uno studio nuovo di zecca dallo stile elegante e minimal, Enrico Papi gioca e interagisce con le vittime degli scherzi. In questa puntata a sedere sulle poltroncine ci sono: Eleonoire Casalegno, Giorgio Mastrota, Elettra Lamborghini, Rocco Siffredi. Inoltre, andrà in onda un imperdibile scherzo a Massimo Giletti.

Scherzi A Parte: la nuova edizione

Grande novità dell’edizione sono gli esilaranti scherzi in diretta che si consumano live, grazie alla complicità dello stesso conduttore Papi e degli ospiti seduti sulle poltroncine dello studio, e che portano “lo scherzato” fino a Cologno Monzese. Inoltre, in ciascuna delle sei puntate, ci sarà una presenza femminile che invece di essere vittima, è complice e protagonista di una candid camera. Tra queste: Miss Italia Carolina Stramare e Miss Mondo Argentina Estefania Bernal, l’influencer Antonella Fiordelisi e la showgirl Elisabetta Gregoraci. Gli scherzi, curati dagli autori Fabrizio Montagner, Andrea Marchi e Charlie Tango, sono personalizzati ad hoc per ogni vip preso di mira. Ai telespettatori vengono inoltre mostrati alcuni passaggi preliminari che precedono la realizzazione dello scherzo.

Scherzi A Parte streaming

Scherzi A Parte streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Scherzi A Parte sui social

Per commentare in diretta il game show Scherzi A Parte con Enrico Papi basta andare sull’hashtag #ScherziAParte, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della rete. Per quanto riguarda la visione in tv, orari, streaming e replica delle puntate, leggi il nostro articolo dedicato.

